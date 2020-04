I controlli.

Continuano i controlli del reparto territoriale di Olbia dei carabinieri. La popolazione si sta dimostrando abbastanza rispettosa delle disposizioni, purtroppo con qualche eccezione di alcuni cittadini non particolarmente responsabili.

Nei giorni scorsi ad esempio, nell’ambito dei normali servizi di prevenzione quotidianamente predisposti, sono state sanzionate diverse persone che, senza motivate ragioni si spostavano anche tra comuni diversi. Molto frequenti ad esempio coloro che si ostinano ad andare a fare la spesa in compagnia o si muovono per raggiungere i familiari con pietanze e doni pasquali nascosti in auto.

Oppure quello di un individuo ristretto agli arresti domiciliari che sistematicamente si allontana dal proprio domicilio per andare ad acquistare da bere.

