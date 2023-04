Condannato un autotrasportatore scoperto con la droga a Olbia.

Un autotrasportatore di Silanus, è stato condannato a 6 anni di carcere per la detenzione di 9 chilogrammi di cocaina trovata dalla Guardia di Finanza di Livorno nel rimorchio del suo autoarticolato diretto al porto dell’Isola Bianca di Olbia.

Il 53enne è stato arrestato dai finanzieri nel porto di Livorno lo scorso 22 novembre. Dopo aver scelto il rito abbreviato, il processo è stato celebrato davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno e sono state accolte le richieste del pubblico ministero.

Le indagini sono state condotte in collaborazione con la Guardia di Finanza di Olbia e sono ancora in corso accertamenti sui telefoni sequestrati a Livorno, dispositivi con schermatura per effettuare e ricevere chiamate criptate.

