Olbia, al museo archeologico una curiosa mostra sui cavatappi

La mostra sui cavatappi a Olbia.

Per la prima volta ad Olbia, e seconda volta in Sardegna, una preziosa quanto curiosa mostra: “Cavatappi che passione”. Questo il titolo di una collezione privata di cavatappi messa su nel tempo da Fernando Giuggia con la cura di un vero appassionato di oggetti d’arte; già perché questi umili arnesi nelle loro particolari fogge, rispecchiano i gusti e le mode delle epoche che hanno attraversato.

Oggetti di uso comune dunque, ma capaci di raccontare grandi storie, come il cavatappi commemorativo dell’incoronazione della Regina d’Inghilterra nel 1953. Alcuni venivano usati in ambito medico per aprire ampolle contenenti medicinali. Una ricca collezione proveniente da tutta l’Europa, ma anche da oltreoceano, come i cavatappi usati durante il proibizionismo in Usa negli anni ’20 del secolo scorso.

Diversi book fotografici accompagneranno la visita, assistita dal signor Giuggia, raccontando la storia e la provenienza di ogni pezzo. L’evento curato dall’agenzia “Vernissage” e sponsorizzato dalla “Cantina Muggittu Boeli” è patrocinato dal Comune di Olbia. La mostra si potrà ammirare gratuitamente dal 21 al 27 aprile al Museo Archeologico di Olbia. La mattina dalle ore 8 alle ore 13 e il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19.

