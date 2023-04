La commemorazione a Palau.

A Palau si terrà una solenne cerimonia, il 27 aprile, per l’80° anniversario dell’affondamento dell’incrociatore Trieste per il quale verrà posizionata in mare una statua commemorativa. Alta più di due metri, essa sarà adagiata in fondo al mare, nei pressi del punto in cui 80 anni fa, era il 10 aprile del 1943, affondò il Regio Incrociatore Trieste, colpito da 120 bombe e nel quale perirono 77 militari.

Raffigurante un angelo con lineamenti femminili, l’opera segue il protocollo d’intesa ed il progetto congiunto di collaborazione siglato dall’amministrazione comunale di Palau, che ne ha proposto la realizzazione e da quella di La Maddalena, favorevolmente accolta e fattivamente supportata dallo Stato Maggiore della Marina Militare.

