La base dell’elisoccorso di Olbia.

Alla fine la base dell’elisoccorso di Olbia si è dovuta arrendere. Ieri sera è stato chiuso il portellone dell’hangar che si trova accanto alla pista dell’aeroporto in attesa dei prossimi sviluppi.

L’emergenza coronavirus rende difficile l’operatività per la struttura, visto che gli stessi medici impegnati con l’elisoccorso sono poi impegnati anche in ospedale, che in queste ore deve fronteggiare l’allarme dei possibili contagi.

La base aveva dovuto osservare un periodo di stop anche la scorsa settimana, quando un addetto, rientrato dalla Lombardia, era risultato positivo ai tamponi ed era stato ricoverato all’ospedale di Cagliari.

Per il momento restano operative, quindi, le basi di Alghero e del capoluogo sardo, che dovranno gestire le chiamate di soccorso che necessitino l’intervento anche dell’elicottero.

(Visited 2.780 times, 2.809 visits today)