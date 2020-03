L’episodio al bar della stazione marittima.

Cambiare le proprie abitudini sembra essere troppo difficile per alcune persone. C’è chi pensa di poter andare al bar a fare colazione come se nulla fosse. È quanto accaduto stamattina al porto di Olbia, dove il bar all’interno della stazione marittima è rimasto aperto a servizio solo ed esclusivamente dei lavoratori.

Ma quattro anziani hanno deciso di approfittare della cosa e di andare al porto per fare colazione. La barista ha cercato in tutti i modi di far capire a queste persone che il bar non è aperto al pubblico.

I quattro amici hanno preteso, comunque, la colazione ribadendo: “Questo è un esercizio pubblico e lei ci deve servire”. Inutili le parole della barista sulla quarantena e sulla situazione delicata. Alla fine, la barista è stata costretta a chiamare la polizia per dissuadere il gruppetto.

Una volta arrivato, il poliziotto ha rimproverato i quattro anziani che hanno provato comunque a giustificarsi. Uno di loro ha, infatti, affermato di essere uscito per fare la spesa ma è, ovviamente, un motivo difficile da credere vista la deviazione al porto. Alla fine, i quattro anziani sono stati mandati via.

(Visited 2.700 times, 2.700 visits today)