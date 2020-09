Chiuso un tratto della statale 131 Dcn tra Budoni e San Teodoro

La chiusura la notte dal 21 al 25 settembre.

Sulla strada statale 131 Diramazione Centrale Nuorese a partire da lunedì 21 settembre verrà chiuso al traffico in orario notturno, dalle 22 alle 6 un tratto in direzione Olbia tra gli svincoli di Budoni e San Teodoro, in provincia di Sassari,

Il provvedimento, attivo fino a venerdì 25 settembre, si rende necessario per consentire indagini geognostiche all’interno della galleria ‘Berriules’ e prevede la deviazione del traffico lungo la viabilità alternativa costituita dalla strada statale 125.

Inoltre, per interventi di nuova pavimentazione nella carreggiata opposta (direzione Nuoro), fino al 31 ottobre saranno in vigore restringimenti nel tratto tra San Teodoro e Olbia, con deviazione sulla corsia libera dai lavori a seconda dell’avanzamento del cantiere.

