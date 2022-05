Un nuovo collegamento per Olbia.

Un nuovo collegamento estivo con Parma e Olbia grazie a Hellofly, virtual air line maltese che opera in collaborazione con le migliori compagnie europee sul mercato.

Decolleranno il 23 giugno, fino al 25 settembre i voli della compagnia che consentiranno ai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Parma di raggiungere comodamente la Sardegna grazie all’attivazione di una rotta, molto richiesta dalla comunità locale, che andrà a favorire i tanti emiliani proprietari di seconde case e chi trascorrerà le proprie vacanze nelle strutture alberghiere nel nord-est dell’isola.

I voli, già prenotabili sul sito www.hellofly.it, saranno operati da un aeromobile turboelica da 50 posti.

“Siamo molto felici di iniziare questa bella collaborazione con HelloFly che ci permetterà di garantire anche per questa estate il collegamento con la Sardegna, sempre molto gettonato da parte della clientela di Parma e delle aree circostanti – commenta Federico Wendler, Direttore Generale di Sogeap, società di gestione dell’aeroporto di Parma – . Ci auguriamo che a questa sinergia si possano aggiungere nel prossimo futuro nuovi ed interessanti collegamenti”.

Volare da Parma a Olbia costerà a partire da 106,90 euro tasse incluse con la tariffa promozionale di lancio. Sarà possibile portare con sé in cabina un bagaglio a mano di 8 kg, imbarcando gratuitamente in stiva un collo da 15 chili. “La risposta del mercato è decisamente promettente e, complice l’anticipo d’estate di questi giorni, stiamo registrando un buon numero di richieste anche per le prime rotazioni – spiega il comandante Teodosio Longo, fondatore e Presidente di HelloFly – . Come sempre, oltre agli aspetti legati alla sicurezza, saremo particolarmente focalizzati sul servizio, a partire dall’equipaggio fino alla scelta del catering, che, nonostante la breve durata del volo, sarà di qualità con l’obiettivo di impreziosire una già ottima esperienza di bordo”.