Torna il mercatino di Golfo Aranci.

Nel centro storico di Golfo Aranci torna il mercatino serale e le bancarelle in via Libertà si vedranno dal 1 luglio. L’assessorato al Commercio guidato da Gianni Prontu ha pubblicato un bando per assegnare gli spazi ai commercianti che sosteranno nelle aree.

Il mercatino, da molti anni presente e apprezzato da turisti e residenti a Golfo Aranci, resterà fino al 18 settembre. Sono tanti, infatti, i visitatori che ogni anno vengono dai paesi vicini della Gallura e da fuori per fare shopping nelle vie del centro storico del comune.