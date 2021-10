L’uomo aveva acquistato la droga online.

Nel pomeriggio di ieri personale della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile ha tratto in arresto in flagranza un 47enne di Cagliari che aveva acquistato droga online. L’uomo dipendente di un ufficio regionale, incensurato, è stato trovato in possesso di 10,44 grammi di Ketamina, di 0,43 grammi di Mefedrone in pastiglie e di un bilancino di precisione. Dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Gli uomini della Mobile hanno eseguito l’arresto dopo essersi appostati nei pressi dell’abitazione del 47enne e aver seguito la consegna della droga, ordinata su internet, da parte di un corriere postale.

L’operazione rientra nelle attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei locali e nelle zone della “malamovida” cagliaritana. L’arrestato è stato messo ai domiciliari su ordine del pm.