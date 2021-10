Al via la campagna di vaccinazione con la terza dose a Palau.

Sono state quasi 200 le terze dosi somministrate ieri a Palau durante la tappa della campagna di vaccinazione. In tutto i vaccini somministrati sono stati 204 di cui 193 terze dosi agli ultra ottantenni Palaesi che in modo composto e senza timore dopo sei mesi dalla seconda dose si sono ripresentati .

Ii sindaco Francesco Giuseppe Manna, presente per coordinare tutte le operazioni ha espresso tutto il suo ringraziamento ad Ats che ha permesso lo svolgimento della campagna vaccinale in loco ma soprattutto al dottor Andrea Sanna, primo a ricevere la terza dose, e alla dottoressa Annalisa Sanna, i quali, nonostante siano in pensione offrono a titolo gratuito la loro professionalità mettendosi a disposizione per la cittadinanza.

“È doveroso ringraziare anche la Croce Rossa, Croce Verde e la Protezione Civile per l’impegno incondizionato. Il prossimo appuntamento sarà per gli over 70 e i fragili che nel mese di maggio avevano ricevuto la seconda dose”, ha concluso il primo cittadino.