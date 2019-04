Il documento unitario.

Ieri sera il Consiglio comunale, insieme a tutte le associazioni di categoria e i sindacati presenti, ha sottoscritto a maggioranza un documento di supporto all’incontro di oggi a Roma tra il Presidente Solinas e il Ministro Toninelli.

L’incontro di questa mattina è decisivo per i dipendenti di Air Italy e per tutto il nostro territorio. L’amministrazione comunale con questo documento unitario chiede di prorogare la vecchia continuità territoriale così come è stato fatto per Cagliari e Alghero. Chiede quindi una soluzione equa a tutela dei lavoratori e di una corretta espressione del regime concorrenziale tra gli aeroporti sardi.

