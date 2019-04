Previsti grossi disagi per i passeggeri.

La Pasqua è alle porte e il caos nei voli è quasi certo. Voli al completo con Alitalia da e per Olbia per tutto il ponte di Pasqua sino ai primi di maggio. Mentre Air Italy ha iniziato a cancellare i voli da e per Olbia proprio in questa settimana di Pasqua.

Il picco di partenze e arrivi è previsto per venerdì 19 aprile ma non è chiaro se Air Italy concluderà i suoi voli. Potrebbero esser centinaia i passeggeri bloccati negli scali aeroportuali.

Quindi oltre i costi alle stelle, ora potrebbe esserci la possibilità di alcuni voli, già prenotati, che verranno cancellati. Ai passeggeri conviene restare aggiornati sui voli per capire se riusciranno a partire o meno per raggiungere la Sardegna e viceversa.

