Olbia conta i suoi abitanti, via al censimento permanente

Il censimento a Olbia.

È in atto il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che, dal 2018, è diventato annuale, anche a Olbia.

“Questa fase è fondamentale per determinare la popolazione legale del Comune e contare la popolazione del territorio. – afferma il sindaco Settimo Nizzi –. Il censimento da decennale è diventato annuale e fornisce i dati di base per intervenire efficacemente sulla soddisfazione dei bisogni delle famiglie, programmare e gestire i servizi sul territorio. È davvero importante che i concittadini collaborino in questo importante processo”.

Il nuovo censimento permanente della popolazione interessa un campione di circa 1.100 famiglie. Non sono più utilizzati questionari cartacei: la rilevazione si svolge in parte direttamente sul web e in parte è affidata al personale incaricato dall’Ufficio comunale di Censimento, munito di tablet, per le interviste. I rilevatori sono sul campo fino al 22 dicembre 2023.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio comunale di Censimento dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, ai recapiti 0789 52265-52266-52019-52141-52291, oppure via e-mail all’indirizzo ufficio.statistica@comune.olbia.ot.it.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui