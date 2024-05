La spiaggia delle Piscine di Arzachena a numero chiuso e col ticket per i non residenti, i dettagli.

La notizia del numero chiuso alla spiaggia delle Piscine di Arzachena era molto dibattuta tra i residenti, tanto da convincere l’amministrazione comunale a organizzare un incontro coi cittadini interessati per spiegare le modalità del numero chiuso e i dettagli.

La spiaggia avrà accessi contingentati dal 15 luglio al 31 agosto, hanno spiegato gli amministratori comunali durante l’incontro che si è svolto ieri. L’accesso sarà riservato a sole 80 persone. Di questi 80 posti, una quota di 1/4 è riservata a residenti ad Arzachena. Il ticket di 6 euro per l’intera giornata, 3 per mezza giornata, dovrà essere pagato, però, solo dai 60 non residenti che avranno la possibilità, ogni giorno, di accedere al prezioso arenile.

Sarà reso operativo entro la data dell’entrata in vigore del contingentamento dei posti, il sistema di prenotazione, che permetterà di riservare i posti fino ad esaurimento. Sarà predisposto, presumibilmente, anche un adeguato servizio d’ordine che garantisca il rispetto delle regole di accesso, in modo che non si creino malcontenti, e anche un servizio di verifica dei ticket in loco, dato che con la “scadenza” delle mezze giornate, qualche turista disattento sulle ore concesse potrebbe restare oltre la mezza giornata, e quindi aumentare e vanificare il limite di 60 non residenti paganti presenti sull’arenile contemporaneamente.

