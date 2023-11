Torna il grande albero di Natale del molo Brin di Olbia

A Olbia si monta l’albero di Natale.

A Olbia torna la magia del Natale con il grande albero sul Molo Brin. È sempre lui il protagonista ogni anno, prima criticato e ora molto amato dagli olbiesi, che si sono ormai abituati allo scenario che questo grande cono offre nelle ore di buio.

Assieme agli addobbi, in piazza Elena di Gallura stanno montando anche la pista di pattinaggio e il villaggio di Natale. Tornerà anche il secondo albero in piazza Crispi che presenta caratteristiche simili. In viale Principe Umberto recentemente sono state montate anche le luminarie, manca solo la loro accensione attesa nei prossimi giorni.

