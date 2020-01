Le tariffe.

Trapelano le prime indiscrezioni sul nuovo schema di continuità aerea che la Regione Sardegna ha presentato a Bruxelles.

Come riporta La Nuova Sardegna la nuova continuità dovrebbe prevedere una doppia tariffa per l’estate e per l’inverno. Per i voli verso Roma i residenti dovrebbero pagare 20 euro mentre sale a 30 euro il prezzo dei voli verso Milano oltre alle tasse aeroportuali.

Per quanto riguarda i non residenti nella stagione invernale il prezzo potrà essere aumentato fino al doppio, quindi 40 euro per Roma e 60 per Milano. Per la stagione estiva invece la tariffa sarà libera con le compagnie aeree che potranno decidere il prezzo.

Un’altra novità della nuova continuità aerea è anche la richiesta di aprire nuove rotte per Bologna, Napoli, Torino e Verona. Il 28 gennaio, giorno in cui è previsto un incontro a Bruxelles, sarà decisivo per la discussione del nuovo piano e della proroga sulla continuità territoriale. L’attuale regime, infatti, è in scadenza il 16 aprile e senza un accordo i sardi rischiano di trovarsi senza agevolazioni.

