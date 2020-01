Scontro frontale a Bono.

Scontro frontale tra due auto, questa sera, a Bono all’altezza del distributore. Intorno alle 19, per cause ancora da accertare, una delle due vetture avrebbe invaso l’altra corsia schiantandosi contro quella che proveniva in senso contrario.

Sul luogo sono arrivate due ambulanze che hanno trasferito i feriti in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi e se la caveranno con alcuni giorni di cure. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e le forze dell’ordine per i rilievi di legge.

