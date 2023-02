La Maddalena senza continuità, Lai: “Ho chiesto incontro all’assessore Moro”

Caos continuità a La Maddalena.

C’è forte preoccupazione a La Maddalena, per la continuità territoriale che collega l’isola gallurese al resto della Sardegna via mare. Sulla questione l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro, ha chiesto un incontro urgente al prefetto di Sassari e quello di Cagliari per la medesima situazione all’Isola di San Pietro.

“Una gara che va deserta per la terza volta impone una forte riflessione”, ha dichiarato il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai. “Dopo aver appreso la notizia, insieme al collega sindaco di Carloforte, abbiamo formalizzato l’ennesima richiesta di incontro con l’Assessorato regionale ai trasporti, vista a gravità della situazione contiamo di venir contattati al più presto, risolvere questo problema deve essere una priorità”, aggiunge.

“Più volte come sindaci abbiamo dato la nostra disponibilità al fine di dare un contributo semplicemente perchè viviamo questa realtà con tutte le difficoltà che esse comporta. Serve più condivisione con gli amministratori locali”, conclude.

