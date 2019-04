Le dichiarazione del segretario regionale Zonca.

“La Sardegna ha bisogno di chiarezza e certezze e la battaglia dei cieli in corso tra Alitalia e Airitaly rischia di penalizzare la nostra isola”. Lo afferma il segretario regionale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca.

“La stagione estiva è alle porte e non siamo ancora in grado di avere uno strumento certo per i collegamenti da e per la Sardegna a garanzia della mobilità dei sardi e allo spostamento dei turisti per i prossimi mesi – afferma Zonca -. Bisogna subito definire l’attuale modello, senza subire diktat dall’Unione Europea e senza compagnie low cost che vogliono speculare sulla nostra insularità: le due compagnie aeree attualmente impegnate con le offerte sui voli in continuità trovino immediatamente, attraverso la regia della Regione Sardegna e del Ministero dei Trasporti, la sintesi per non creare ulteriori danni alla nostra isola”.

