Controlli anti movida in Gallura, denunce a Tempio e Aglientu

I controlli dei carabinieri nel fine settimana.

I carabinieri del comando compagnia di Tempio Pausania continuano a presidiare il territorio con particolare attenzione alla movida ed ai luoghi frequentati dai più giovani.

Nel weekend appena trascorso i controlli hanno interessato i comuni di Tempio Pausania, Calangianus, Aglientu e Santa Teresa Gallura. In particolare, ad Aglientu, un uomo, sconosciuto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento alcolemico mentre era alla guida della propria autovettura.

Due denunce invece a Tempio. La prima a carico di un 50enne che è stato deferito per guida sotto influenza dell’alcool. Nel secondo caso protagonista un 29enne del posto che è stato controllato nel centro città in stato di manifesta ubriachezza. Anche per lui è scattata la denuncia.

Nel corso dello stesso servizio sono stati controllati 30 veicoli e 80 persone – una delle quali è stata segnalata alla prefettura per detenzione per uso personale di metadone senza le prescritte autorizzazioni.

