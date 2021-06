Trovati a Calangianus con marijuana e materiale per la coltivazione: 2 denunce

I controlli dei carabinieri a Calangianus.

Durante i controlli svolti dai carabinieri del comando della compagnia di Tempio Pausania nel fine settimana sono state 2 le persone denunciate a Calangianus per produzione e detenzione di marijuana.

I due, di cui uno già noto alle forze dell’ordine a seguito di perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di materiale per la coltivazione, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 3 grammi circa della stessa sostanza.

