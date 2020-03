Il comunicato della Protezione civile.

Sono 293 il totale delle persone positive al coronavirus in Sardegna. Lo ha reso noto la protezione civile nel suo bollettino della giornata.

Attualmente i casi positivi sono 216 per la provincia di Sassari, 22 per Nuoro, 4 per Oristano, 8 per il Sud Sardegna e 43 per Cagliari.

La situazione in Italia.

Di seguito anche la situazione in Italia suddivisa per regione.

