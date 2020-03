Strade deserte per il coronavirus, la famiglia di cinghiali scorrazza per le vie del centro.

Scorrazza indisturbata per la città deserta la famigliola di cinghiali che la notte scorsa è stata filmata mentre si aggirava per le strade vuote di Olbia.

La famigliola, composta da quattro cinghiali, viene immortalata mentre attraversa, in una fila ordinata, la strada in Viale Aldo Moro a Olbia nel cuore della notte. La pandemia che costringe gli abitanti di Olbia alla reclusione forzata in casa e il silenzio che rimbomba nella città ha fatto si che i cinghialetti passeggiassero indisturbati per le vie principali del centro senza paura.

Come Olbia, in tante località sarde la natura e gli animali si risvegliano e si aggirano sempre più curiosi ni pressi dei centri abitati, come gli spettacolari delfini che nuotano nei pressi delle banchine del porto di Cagliari.

(Visited 632 times, 632 visits today)