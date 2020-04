Coronavirus, rallentano i contagi in Sardegna: oggi solo 15 nuovi casi

Il comunicato della Protezione civile.

Sono 922 il totale delle persone positive al coronavirus in Sardegna. Lo ha reso noto la protezione civile nel suo bollettino della giornata.

Attualmente i casi positivi sono 610 per la provincia di Sassari, 65 per Nuoro, 27 per Oristano, 74 per il Sud Sardegna e 146 per Cagliari.

Regione Sardegna Ricoverati con sintomi 123 Terapia intensiva 26 Totale ospedalizzati 149 Isolamento domiciliare 670 Totale positivi 819 Variazione totale positivi 4 Nuovi positivi 15 Dimessi/Guariti 56 Deceduti 47 Totale casi 922 Tamponi 7.521

