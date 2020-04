I ristoranti che consegnano a Olbia per Pasqua.

Il coronavirus non ferma la Pasqua. Se non si può andare al ristorante a Olbia alcuni si stanno organizzando per consegnare il pranzo a domicilio. Il ristorante Domo mea di via Regina Elena ha stilato un menu fisso per Pasqua su prenotazione via WhatsApp. Nella carta non manca il tradizionale agnello di Pasqua.

Per chi ama il sushi anche il ristorante giapponese Meiwei di Corso Umberto consegna il pranzo pasquale a domicilio. Si organizza per la Pasqua anche l’agriturismo F.lli Muzzu di Padru, che consegna il pranzo pasquale anche a Olbia, con piatti tipici della Gallura.

Anche il ristorante La Rotonda di Porto Rotondo resta aperto per le consegne a domicilio via WhatsApp, con i suoi piatti di pesce. Anche il ristorante Barbagia di via Galvani consegnerà il pranzo di Pasqua, con un menù personalizzato.

Attiverà il servizio consegna a domicilio per Pasqua anche il ristorante Golden Gate di Tempio, con menu apposito. Il ristorante Il Melograno di Nuchis, infine, offre un menù per Pasqua e Pasquetta a base di pesce con l’aggiunta del tipico maialetto al forno. Il menù proposto é fisso per agevolare il lavoro della cucina, ma il ristorante farà il possibile per esaudire richieste diverse da quelle proposte. Come alternativa al pranzo pasquale c’è anche la pizza, con alcune pizzerie che restano aperte ed effettuano solo il servizio a domicilio.

