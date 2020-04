L’ordinanza di chiusura dei supermercati.

Chi si immaginava già in coda al supermercato a comprare le ultime cose per la grigliata di Pasquetta si deve ricredere. Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, con l’ordinanza numero 27, ha disposto la chiusura totale per l’intera giornata del 13 aprile, Lunedì dell’Angelo appunto, di tutte le attività ad esclusione delle farmacie e parafarmacie, che osserveranno il normale orario di apertura.

Un modo per far capire, nel caso ce ne fosse ancora bisogno, che l’emergenze coronavirus non è passata e l’attenzione deve restare alta. Sono escluse dal provvedimento di chiusura anche le attività di commercio al dettaglio di tabacchi, giornali, riviste e periodici, comprese quelle presenti nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

Queste ultime attività dovranno, comunque, chiudere alle ore 18.30. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di un metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

