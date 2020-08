Coronavirus, tampone per Fedez e Chiara Ferragni: “In Sardegna aria un po’ pesante”

La coppia ha deciso di sottoporsi al tampone.

Si sono sottoposti al tampone anche Chiara Ferragni e Fedez durante le loro vacanze in Sardegna insieme ad alcuni amici e al figlio Leone. Ad annunciarlo è stato il rapper rispondendo ad un suo fans che chiedeva come fosse la situazione in Sardegna visto i molti articoli apparsi anche sull stampa nazionale.

C’è sicuramente un’aria un po’ pesante“, ha commentato Fedez aggiungendo che per questa estate la coppia ha evitato di frequentare discoteche e luoghi troppo affollati. “Vista la situazione esplosa in questi giorni abbiamo deciso di sottoporci al tampone, ospiti e Leo compresi. Fortunatamente stiamo bene. Mi auguro lo stesso per voi”, ha concluso Fedez.

