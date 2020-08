La rissa questa mattina a Olbia.

Una violenta rissa è scoppiata alle prime luci questa mattina a Olbia nei pressi di piazza mercato a Olbia. Alcuni giovani, al momento non è chiaro il numero esatto, si sono affrontati a colpi di bottiglie rotte.

La polizia, intervenuta sul posto dopo la chiamata di alcuni residenti della zona, in queste ore sta cercando di risalite a tutti i responsabili e per ora avrebbe individuato tre persone. Feriti alcuni ragazzi coinvolti nella rissa, uno di loro in modo serio è stato trasportato all’ospedale di Olbia dal 118 arrivato sul posto.

