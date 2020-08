Il sindaco di San Teodoro sul coronavirus.

Un nuovo caso di coronavirus a San Teodoro. A darne notizia è il sindaco Domenico Mannironi, che ha confermato come un concittadino sia risultato positivo al Covid.

Il sindaco conferma di aver attivato subito il Coc e di aver proceduto ad affettuare i tamponi a tutto il nucleo familiare e ai colleghi di lavoro. “L’episodio conferma la particolare attenzione che tutti dobbiamo avere in questo momento così delicato per il nostro paese e per la Sardegna tutta”, dice Mannironi.

Utilizzo di mascherine, lavaggio delle mani, evitare assembramenti e luoghi particolarmente affollati vuol dire mettere al sicuro la propria e la saluti collettiva. “Questi comportamenti vanno conseguenti non per rispettare un’ordinanza sindacale, ma perchè la nostra coscienza e il nostro senso civico devono guidare i nostri comportamenti”, conclude Mannironi.

(Visited 1.032 times, 1.032 visits today)