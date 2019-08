Il giocatore di calcio con il cantante.

Costume blu entrambi, maglietta nera no logo l’uno, cannottiera grigia della Nike l’altro. Luciano Ligabue e Claudio Marchisio si sono ritrovati in Costa Smeralda durante questa settimana di vacanze forzate un po’ per tutti.

Il cantante e in calciatore stanno trascorrendo alcuni giorni a Porto Cervo e si sono fatto immortalare in un abbraccio, per la gioia degli ammiratori. Marchisio è alla ricerca di una squadra per la stagione dopo l’addio allo Zenit di San Pietroburgo. Ligabue sta preparando il suo prossimo tour.

