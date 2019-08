Le migliori pizzerie di Olbia.

A Olbia le pizzerie son tantissime ma trovare una pizza che soddisfi i gusti e le esigenze di ciascuno non è cosi facile. La pizza è uno dei cibi italiani più conosciuti e amati del mondo ma a seconda di dove la si mangia, si trovano tante versioni.

Ecco quali sono le 5 migliori pizzerie della città, più amate di Olbia, secondo le recensioni degli utenti su il popolare sito Tripadvisor nel 2019. Queste recensioni sono volontarie e sono consultabili da tutti.

Basta entrare sul sito TripAdvisor, cercare “migliori pizzerie Olbia”, cliccare su in alto “pertinenza”. Ad attribuire il primo posto non è la quantità delle recensioni ma la qualità, più una pizzeria ha recensioni eccellenti e più sale in classifica. Per questa classifica non sono stati inseriti altri parametri.

Al 1°posto si classifica Retrò Pizzeria in Via Roma 2, con 104 recensioni 68 sono eccellenti.

Al 2°posto si trova GiroPizza Olbia in Via Fausto Noce 34, con 730 recensioni, 306 sono eccellenti.

Al 3°posto abbiamo Pizzeria Funchal in Via Algeri 5, con 464 recensioni e 185 sono eccellenti.

Al 4° posto si classifica Il Vesuvio Pizzeria in Via Mariano Forteleoni 47, con 605 recensioni, 278 di queste sono eccellenti.

Al 5° posto troviamo Pizzeria Dadino in Via G.Mameli. Questa pizzeria ha 1227 recensioni e 542 sono eccellenti.

(Visited 4 times, 8 visits today)