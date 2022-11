Le luminarie natalizie a Olbia.

Le luminarie natalizie: sì o no? I sindaci in questi giorni si trovano fra le mani questa patata bollente, visti gli ormai tristemente famosi costi dell’energia e le relative bollette. Il sindaco Settimo Nizzi annuncia che non ci saranno limitazioni nella città di Olbia: “Abbiamo stipulato un contratto ventennale a corpo con l’azienda che fornisce al nostro Comune le luminarie. Il pacchetto non ne prevede solo il posizionamento e la rimozione: include anche l’energia necessaria alla loro accensione. Questo contiene moltissimo le spese, così come avere scelto decorazioni al led. Siamo stati lungimiranti anche per quanto riguarda l’illuminazione pubblica cittadina sostituendola con i led, permettendo così un ulteriore contenimento dei costi e per la quale stiamo programmando i necessari interventi”.

“Le luminarie e gli eventi collegati alle festività natalizie portano gioia ed allegria in città e siamo certi che fungano da incentivo al commercio e alle attività di ristorazione. Abbiamo avuto una stagione incredibile, ma non per questo dimentichiamo gli anni di sofferenza dovuti alla pandemia e i conseguenti mancati introiti da parte delle attività commerciali. Continueremo a fare tutto il possibile per incentivare la vita sociale e le attrazioni, a partire dai grandi eventi, che potranno favorire il turismo locale ed esterno alla regione anche nei mesi invernali” conclude il primo cittadino.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui