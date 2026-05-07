Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per l’8 maggio

Le previsioni meteo per l’8 maggio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per domani, venerdì 8 maggio, a Olbia e in Gallura il tempo sarà in prevalenza stabile e con ampie schiarite. La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso mentre nel pomeriggio potranno transitare alcune nubi sparse senza effetti sul tempo.

Le temperature resteranno miti e in linea con il periodo con minime tra 15 e 17 gradi e massime fino a 22-23 gradi. I venti saranno moderati soprattutto nelle zone costiere e renderanno il clima più fresco vicino al mare. Le condizioni saranno comunque favorevoli per attività all’aperto e per raggiungere le spiagge. Il mare sarà poco mosso o localmente mosso, mentre la temperatura dell’acqua si manterrà intorno ai 18 gradi, ancora piuttosto fresca per lunghi bagni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui