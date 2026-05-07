Olbia, il campione Petrosyan protagonista di uno stage esclusivo

Giorgio Petrosyan torna a Olbia per uno stage.

Grande appuntamento per gli appassionati di sport da combattimento in Olbia: sabato 9 maggio la città gallurese ospiterà Giorgio Petrosyan, considerato da molti il più grande kickboxer della storia moderna. Il campione sarà protagonista di uno stage esclusivo organizzato dal Team Petrosyan presso la palestra di via Francesco De Sanctis 20, dalle 10 alle 13. Un evento destinato ad attirare atleti, maestri e appassionati da tutta la Sardegna, desiderosi di allenarsi a stretto contatto con una vera leggenda degli sport da combattimento.

Soprannominato “The Doctor” per la precisione chirurgica del suo stile, Giorgio Petrosyan ha scritto alcune delle pagine più importanti nella storia della kickboxing internazionale. Nato in Armenia e cresciuto in Italia, Petrosyan è diventato negli anni un simbolo mondiale della disciplina grazie a una carriera straordinaria costruita su talento, disciplina e una tecnica considerata quasi perfetta.

Nel suo palmarès figurano due vittorie nel prestigioso torneo K-1 World MAX, competizione che per anni ha rappresentato il massimo livello mondiale della kickboxing. Sul ring ha affrontato e sconfitto alcuni dei più grandi campioni internazionali, imponendosi con uno stile elegante ma devastante, fatto di velocità, intelligenza tattica, riflessi fuori dal comune e una precisione tecnica che gli ha permesso di dominare per oltre un decennio.

Numeri che raccontano una carriera irripetibile: oltre cento vittorie da professionista, decine di successi internazionali e lunghissime serie di imbattibilità contro i migliori fighter del pianeta. Per molti addetti ai lavori è il combattente più completo e dominante mai salito su un ring di kickboxing.

La presenza di Petrosyan a Olbia rappresenta dunque un’occasione eccezionale per tutto il movimento isolano. Durante lo stage il campione condividerà i segreti della sua tecnica, il lavoro sulla difesa, le strategie di combattimento e i dettagli che lo hanno reso un’icona mondiale degli sport da combattimento.

Al termine dell’incontro verrà inoltre consegnato un attestato di partecipazione a tutti gli iscritti. Vista la grande attesa, gli organizzatori invitano gli interessati a prenotare rapidamente: i posti disponibili sono limitati. Per informazioni e prenotazioni: 328 9792220.

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