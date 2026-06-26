Dietrofront a Porto San Paolo, stop al resort a 5 stelle a Cala Finanza

Il Comune revoca la variante: niente hotel di lusso nell’area protetta a Cala Finanza.

Un clamoroso dietrofront che ridisegna il futuro urbanistico e turistico di uno degli angoli più preziosi del litorale gallurese. L’amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo ha deciso di fare un netto e importante passo indietro sulla variante urbanistica che, solo poco tempo fa, avrebbe dovuto dare il via libera definitivo ai piani della società sardo-brasiliana Tavolara Bay.

Il progetto, che prevedeva la realizzazione di un esclusivo resort a cinque stelle, avrebbe dovuto sorgere a Cala Finanza. Questa località non è solo una delle spiagge più suggestive e incontaminate dell’intera Gallura, ma rappresenta anche un ecosistema delicatissimo, custodito all’interno dell’Area marina protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo. L’improvviso stop congela così un investimento milionario che stava già facendo discutere l’opinione pubblica e gli ambientalisti.

L’annuncio.

Il sindaco Francesco Lai ha annunciato che revocherà la delibera precedentemente approvata all’unanimità dal consiglio comunale. L’ufficialità di questa decisione arriverà durante la prossima seduta dell’aula, prevista per martedì 30 giugno, attraverso l’emissione di un provvedimento di annullamento in autotutela.

Il dietrofront.

A spingere il primo cittadino verso questa netta inversione di marcia sono stati alcuni interventi non autorizzati individuati dagli uffici tecnici comunali proprio nella zona di Cala Finanza. Nello specifico, le verifiche hanno fatto emergere la presenza di strutture amovibili destinate al glamping sorte intorno a Villa Joy, abusi che ora saranno colpiti da un’imminente ordinanza di demolizione.

Sarà quindi la seduta del consiglio comunale di martedì 30 giugno a mettere la parola fine, almeno per il momento, al progetto della Tavolara Bay. Con l’imminente ordinanza di demolizione delle strutture abusive e il ritiro della variante, il Comune di Loiri Porto San Paolo lancia un segnale chiaro sulla tutela di Cala Finanza e dell’intera area marina protetta.

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