Resort Cala Finanza, Consiglio comunale aperto ai cittadini

La vicenda del progetto a Cala Finanza sbarca in Consiglio comunale.

Il contestato progetto di Cala Finanza sarà al centro del Consiglio comunale aperto alla cittadinanza che si terrà venerdì 19 giugno, alle ore 17, presso la Sala delle Farfalle di Mare in Viale Pietro Nenni a Porto San Paolo. L’amministrazione comunale ha indetto questo appuntamento cruciale per il futuro e la trasparenza del territorio, offrendo un’importante occasione di dibattito pubblico. L’incontro è stato fortemente voluto per fare piena luce sui fatti e analizzare nel dettaglio tutti gli atti amministrativi che hanno interessato l’area negli ultimi tempi.

L’incontro.

L’incontro nasce dall’esigenza di fare chiarezza e offrire una ricostruzione dettagliata e oggettiva dell’intero iter burocratico. Durante la seduta, la giunta e i tecnici comunali illustreranno i documenti ufficiali. Spiegheranno le decisioni prese e definendo con precisione le competenze del Comune rispetto a quelle degli altri enti coinvolti nella gestione della questione.

L’obiettivo del Consiglio aperto.

L’obiettivo principale è superare i dubbi e le frammentazioni informative, restituendo alla comunità un quadro nitido e documentato su un tema che tocca da vicino l’interesse pubblico e la tutela ambientale del litorale. La formula del Consiglio aperto permetterà un confronto diretto, in cui la trasparenza amministrativa si fa strumento di partecipazione democratica. Tutti i residenti e i portatori di interesse sono invitati a presenziare per comprendere a fondo le dinamiche in gioco e partecipare a un momento fondamentale di dialogo e informazione.

Il progetto a Cala Finanza.

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Il progetto al centro della contestazione riguarda una superficie di circa 10 ettari attualmente classificata come area di salvaguardia. Nella quale è prevista una trasformazione in zona turistico ricettiva con la realizzazione di nuove strutture a ridosso della costa. Si tratta di un contesto caratterizzato da vincoli paesaggistici rilevanti e da un livello di rischio incendio considerato elevato. Elementi che hanno contribuito ai pareri negativi espressi a livello locale e regionale.

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