Il Red Valley è l’evento più visitato in Sardegna secondo la Siae.

Il Red Valley Festival si conferma il re indiscusso dell’intrattenimento estivo isolano, posizionandosi saldamente in cima alla classifica degli eventi che hanno totalizzato il maggior numero di presenze in Sardegna. La manifestazione ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico, capace di toccare picchi di 20.656 visitatori nella serata del 14 agosto e di 18.605 in quella successiva del 15 agosto.

Il rapporto Siae.

A certificare ufficialmente questo primato sono le analisi dettagliate contenute nel Rapporto Siae 2025, un documento fondamentale che fotografa lo stato di salute dello spettacolo offrendo una panoramica completa sia sui dati relativi agli appuntamenti locali sia su quelli di rilevanza nazionale. Questa radiografia annuale non si limita a calcolare il successo in termini di pubblico, ma permette anche di mappare i flussi economici e i consumi culturali della regione.

Prendendo come punto di partenza proprio lo straordinario exploit del festival sardo, vale la pena addentrarsi tra le pieghe del report per esaminare più nel dettaglio i dati e scoprire quali sono i settori dello spettacolo e gli eventi che si sono rivelati più redditizi e capaci di trainare l’economia del divertimento nell’Isola.

I dati.

Sono le serate dance il principale motore economico dell’intrattenimento in Sardegna, con una spesa di 15,6 milioni di euro, pari al 24,32% del totale regionale, distribuita su 1.740 serate. Al secondo posto si collocano i concerti di musica pop, rock e leggera, che generano 13,4 milioni di euro (20,89%) grazie a 1.050 eventi. Seguono le sale cinematografiche, con 11,5 milioni di euro (17,90%), frutto di 66.232 proiezioni e 1,57 milioni di spettatori.

Quarta posizione per il calcio, che trainato dalla Serie A produce 7,8 milioni di euro, pari al 12,22% della spesa regionale, con oltre 488 mila tifosi sugli spalti. Completa la top five la prosa teatrale, con 4,6 milioni di euro (7,23%).

Sul fronte delle presenze, i maggiori richiami si registrano all’Unipol Domus di Cagliari, dove le sfide casalinghe dei rossoblù hanno fatto segnare i picchi di affluenza dell’anno. In testa Cagliari-Inter del 27 settembre con 17.244 spettatori, seguita da Cagliari-Roma del 7 dicembre (17.216) e Cagliari-Bologna del 19 ottobre (17.091).

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