Le dimissioni del sindaco di Tempio Biancareddu.

Il sindaco di Tempio Pausania, Andrea Biancareddu, ha rotto il lungo indugio e ha rassegnato le proprie dimissioni in segno di protesta per le sorti dell’ospedale Dettori. L’indiscrezione circolava già dalla prima mattinata di oggi, ma la conferma è arrivata al termine di una lunga conferenza convocata per il pomeriggio.

Biancareddu ha ripercorso profusamente le numerose problematiche sanitarie e le ultime settimane di deludente interlocuzione con ATS e assessorato. Le trattative erano iniziate in seguito alle paventate dimissioni di tutti i sindaci dell’Alta Gallura, annunciate il 21 novembre nel corso di una partecipata riunione dell’Unione dei Comuni convocata in ospedale davanti ai manifestanti di Abali Basta.

Diverse le mancanze non colmate nella struttura sanitaria: dalla carenza di personale, mai effettivamente arrivato, ai primari non nominati, passando per le sorti di Ostetricia e Ginecologia e, in particolare, del Punto nascite ormai inattivo da oltre otto mesi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso – secondo Biancareddu – è rappresentata dai due posti di terapia semintensiva, che sarebbero dovuti essere attivati entro il 15 gennaio. Una promessa definita dal sindaco una vera e propria presa in giro, come constatato in occasione di una visita a sorpresa nei reparti del nosocomio di Tempio.

“Nulla si è concretizzato di ciò che è stato promesso e degli impegni assunti anche dinanzi alle massime autorità di governo del territorio. Solo e sempre parole puntualmente smentite. Per questi motivi, dopo tutto quello che abbiamo fatto e che hanno fatto i cittadini di questo territorio, prendo atto con profonda amarezza che siamo di fronte a decisioni disastrose e nefaste già prese altrove – ha detto il primo cittadino -. in segno di protesta e manifestando la mia profonda delusione per l’assenza di qualsivoglia considerazione riservata all’Alta Gallura da parte delle istituzioni regionali, alle quali ascrivo tutta la responsabilità negativa degli esiti, intendo mantenere gli impegni presi di fronte alla città e rassegnare le mie dimissioni“. Al termine dell’incontro l’ufficialità: Biancareddu firma la lettera di dimissioni, consegnandola nelle mani del segretario comunale, Silvano Aisoni.

