Dramma sfiorato a Budoni, anziano in pericolo dopo un tuffo

Paura per un anziano a Budoni.

Una domenica pomeriggio caratterizzata da momenti di apprensione si è vissuta ieri a Budoni quando un anziano, ignaro dei rischi che si nascondevano nelle acque, ha scelto di tuffarsi in mare per godere di una rinfrescante nuotata. Tuttavia, quello che doveva essere un momento di svago e serenità si è trasformato in un vero e proprio spavento per lui e per chi lo circondava.

A causa di un’improvvisa congestione o forse di un malore, l’uomo ha avuto un crollo improvviso, che ha portato a un principio di annegamento. La presenza di volontari del servizio 118, sempre pronti ad intervenire in situazioni di emergenza, è stata fondamentale per assicurare un rapido soccorso. Gli operatori, dotati di professionalità e spirito di dedizione, sono giunti prontamente sul luogo dell’incidente e hanno lavorato senza sosta per garantire il benessere dell’anziano. Il tempestivo intervento dei volontari ha permesso di stabilizzare le sue condizioni e fornire le cure di primo soccorso necessarie per assicurarsi che la situazione non peggiorasse ulteriormente.

Dopo l’intervento immediato, l’anziano è stato accompagnato all’ospedale di Olbia, dove è stato sottoposto a scrupolosi accertamenti medici per valutare la causa del malore e i possibili effetti sull’organismo. Il personale medico ha lavorato con cura e attenzione, facendo il possibile per rassicurare il paziente e fornire ogni cura necessaria per il suo benessere.

