L’edicola di Arzachena.

Un’attività che è parte della storia della città. Un negozio storico della Sardegna, un’edicola che non è solo tale, ma un punto di riferimento per gli abitanti e i turisti che frequentano Arzachena. Come si fa a cedere un’attività del genere quando gli anni avanzano e ci si vuole godere il meritato riposo? Come trovare una persona che si accolli la responsabilità di far parte della storia di un paese ed essere uno dei cardini del suo tessuto sociale?

Per un esercizio commerciale così importante è necessario scrivere un annuncio importante deve aver pensato Alessandro. Ed è così che su un gruppo social di annunci commerciali della zona ha deciso di raccontare la storia di signora Maria e della sua edicola.

“Cedesi avviata attività di edicola, così scriverebbe chi vuole sbarazzarsi di un impegno. – recita l’incipit dell’annuncio – Ma con questo annuncio vogliamo cercare qualcuno che prosegua un viaggio. Il viaggio che Maria Pileri ha iniziato nel 1962, lo stesso anno in cui Antonio Segni diventò Presidente della Repubblica, Marylin Monroe venne trovata morta e i Beatles uscirono con il loro primo 45 giri”.

“Una vita di lavoro affacciata sulla piazza Risorgimento di Arzachena. Ad osservare e a distribuire informazioni agli adulti e sorrisi e giocattoli ai bambini. – prosegue Alessandro – Se vuoi diventare il nuovo punto di riferimento della piazza di Arzachena per continuare la ultra cinquantennale missione di Maria nel distribuire informazioni e sorrisi, rispondi a questo annuncio”.

Seguono i dettagli tecnici come nel più classico degli annunci, nulla che tolga poesia del racconto di questo viaggio. Un viaggio durato oltre cinquant’anni che la signora Maria sta per interrompere meritatamente ma il cui testimone, ci auguriamo, venga raccolto da chi sia capace di mantenerne il medesimo spirito e la medesima responsabilità sociale.

(Visited 56 times, 56 visits today)