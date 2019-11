L’annuncio del sindaco Nizzi allo stadio Caocci.

Un evento di importanza mondiale. Il sindaco Settimo Nizzi lo dice dal palco, mentre presenta la nuova pista d’atletica allo stadio Caocci di Olbia. Aggiunge anche una data: 2021. Ma non completa con altri dettagli. La sorpresa è generale. Un vero coupe de theatre, come ci ha abituato, negli ultimi anni il primo cittadino.

Nessuno sa, per il momento, a cosa si riferisca esattamente Nizzi. E lo stesso staff vicino al sindaco è abbottonatissimo. L’ipotesi di un legame con le Olimpiadi di Tokyo, per cui anche Olbia si è detta disponibile ad ospitare una parata degli azzurri, non s’incastra con le date. Le Olimpiadi sono il prossimo anno e, quindi, è impossibile che ci siano strascichi così distanti.

Quello che fanno pensare gli indizi è il campionato mondiale paralimpico, per il quale il Comune aveva iniziato a tessere dei contatti. Ma anche in questo caso le date non collimerebbero esattamente. Ciò che Nizzi ha ribadito è che “per poter ospitare questo campionato occorreranno altri lavori, che sono già in programma”. In ogni caso, una buona notizia per Olbia.

