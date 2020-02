Il fotomontaggio di Eman Rus.

Il suo talento ha lasciato senza parole Amadeus e persino l’intero pubblico di Sanremo. Mentre tutti erano intenti a commentare l’esibizione o meglio la disinibizione di Achille Lauro con la sua tutina attillatissima, lui ha preso il computer e ha creato l’impensabile. Finendo sugli schermi dei milioni di italiani incollati al dopo festival.

Con il tocco dei migliori maestri del fotoritocco ha tolto via la testa di Achille Lauro e messa quella del conduttore Amadeus, scatenando l’oralità generale. Lui è il noto satiro di Olbia, che si cela dietro lo psuedonimo di Eman Rus. Quello della pagina comica Olbia Fantasy con la quale fa arrivare Greta Thunberg davanti al Municipio, per bacchettare sull’utilizzo della plastica, o trasforma zia Anna, dopo la tentata rapina, in Hannibal Lecter.

Anche questa volta Eman Rus ha fatto centro. Anzi, ha proprio spaccato, conquistandosi quella notorietà nazionale che si merita-

