Esplode una bombola di gpl in un ricovero di attrezzi, ingenti i danni

L’esplosione questa mattina intorno alle 9 e 30.

Intorno alle 9 e 30 i Vigili del Fuoco di Tortolí sono intervenuti per estinguere un incendio a Bari Sardo in località Codulargiu scoppiato in un ricovero degli attrezzi.

Gravi i danni subiti dallo stabile a seguito dell’esplosione di una bombola di gas Gpl. Dopo le operazioni di spegnimento, l’intervento della squadra dei Vigili del fuoco è proseguita con la messa in sicurezza della struttura e la verifica delle cause che hanno originato il rogo. Dai primi accertamenti si propende per cause di natura accidentale.

