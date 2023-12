Olbia dice addio al carabiniere Eugenio Dessì, aveva 64 anni

Addio a Eugenio Dessì.

È tanta la partecipazione di Olbia al dolore per la scomparsa di Eugenio Dessì. Il 64enne è molto conosciuto in città, in quanto appartenente all’Arma dei Carabinieri. L’uomo, conosciuto come una bravissima persona, soffriva da tempo di problemi di salute.

A dare l’annuncio della sua dipartita i famigliari di Eugenio Dessì, i quali hanno ringraziato i medici del Giovanni Paolo II per le cure prestate. “Resterai sempre nei nostri cuori”, lo salutano così colleghi e amici. Il funerale si terrà il 23 dicembre, alle ore 10, nella chiesa di Nostra Signora de La Salette.

