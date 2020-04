Falsi messaggi e comunicazioni, Conad mette in guardia contro le truffe

Il fenomeno si è intensificato negli ultimi giorni.

Negli ultimi giorni stanno circolano in rete, via email e anche all’interno di applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp, attività di raccolta dati non autorizzate da Conad che utilizzano però il nome e il marchio della società e promettono buoni sconto nei punti vendita o altri vantaggi economici.

Le comunicazioni fanno riferimento a siti che sembrano, ma non sono di proprietà di Conad. Conad non è coinvolta in queste operazioni. Gli unici concorsi e operazioni ufficiali e autorizzate sono quelle che vengono promosse all’interno di del sito web ufficiale e supportante da regolamenti ufficiali.

Le offerte personalizzate che Conad invia tramite email o SMS contengono sempre il numero della Carta Insieme, se manca questa informazione, è consigliato di ignorare e cancellare la comunicazione.

