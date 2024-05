Erbacce e marciapiedi rotti in via Madrid a Olbia, la segnalazione

Una lettrice ha segnalato la situazione di marciapiedi nel quartiere di Olbia.

A Sa Minda Noa, come in alcune periferie di Olbia, alcuni residenti lamentano la presenza di erbacce alte e marciapiedi danneggiati. Una residente in via Madrid, in pieno quartiere Sa Minda Noa, ha segnalato alla redazione di Gallura Oggi, le condizioni della strada.

“Ho più volte segnalato in questi anni – scrive la lettrice – ma non ho mai avuto riscontro da parte vostra e non c’è mai stata manutenzione nè pulizia negli ultimi anni. Altre zone di Olbia vengono pulite regolarmente e si effettua addirittura la disinfestazione per le zanzare e le zecche. Nel nostro quartiere abbiamo il marciapiede rotto e pericoloso, con rischio cadute e d’estate queste erbacce si riempiono di zecche. Diventa impossibile e pericoloso camminare sui marciapiedi”.

La residente ha spiegato che la strada viene pulita, ma non nell’area del marciapiede, che resta esclusa dalle operazioni dei mezzi. “Siamo cittadini che pagano regolarmente le tasse e ci sentiamo discriminati e abbandonati, vivendo nel degrado“, si lamenta.

