Tutto pronto per la Festa di San Simplicio, tra novità e tradizione

La Festa di San Simplicio inizierà il 10 maggio.

A Olbia ormai è tutto pronto per l’attesa Festa di San Simplicio. Dopo l’arrivo delle giostre in città, lo scorso 20 aprile, ora è il momento di conoscere il programma dell’evento patronale, uno dei più amati in Sardegna.

Oltre ai tradizionali riti religiosi e alla suggestiva processione, gli organizzatori hanno preparato un calendario fitto di appuntamenti per celebrare degnamente l’importante occasione. Un programma di sei giorni che comincerà il 10 maggio alle ore 17, con il raduno delle bandiere, seguito dalla sfilata della banda musicale Felicino Mibelli fino alla sede del comitato dei festeggiamenti.

Attesi i fuochi d’artificio, che si terranno il 10 maggio alle 21:30 sul lungomare di via Redipuglia. Tra le novità di quest’anno, spicca l’introduzione di un convegno storico dedicato al protovescovo, che avrà luogo alle 18 dell’11 maggio nella basilica, a 1720 anni dalla morte di Simplicio.

Uno degli eventi più attesi è la Sagra delle cozze di Olbia, storicamente all’interno del cartellone degli eventi di San Simplicio. Si terrà l’11 maggio, lo stesso giorno in cui si terrà concerto di Raf, alle 22 sul palco del Fausto Noce.

Il 12 maggio si terrà il tradizionale Palio della Stella lungo il viale Isola Bianca, a partire dalle 16:30, mentre alle 17 avrà inizio il convegno nella basilica. Il giorno più atteso è proprio quello in cui cade la festa di San Simplicio, ovvero il 15 maggio. In piazza Santa Croce arriverà il vescovo monsignor Roberto Fornaciari e alle 11:30, in piazza San Simplicio, il vescovo presiederà la solenne messa, seguita dal raduno dei gruppi folk alle 16:30 e dalla suggestiva processione in onore del santo patrono alle 18.

