I fatti del 2018 in Gallura.

Ecco alcuni dei fatti più importanti accaduti in Gallura nel 2018. Da Arzachena a Golfo Aranci, da La Maddalena a Loiri Porto San Paolo. Notizie che passano per il massiccio del Limbara, fino al massiccio del monte Nieddu a sudest, nei comuni di San Teodoro e Budoni. Ripercorriamo insieme alcune notizie mese per mese.

Nel mese di gennaio il capo dei vigili di Arzachena, Andrea Becciu, è stato indagato per i reati di di truffa, falso, abuso d’ufficio e peculato. Secondo le indagini della guardia di finanza, che lo ha “controllato” attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche, il comandante della polizia locale si assentava spesso dal luogo di lavoro e in maniera ingiustificata.

Nel mese di febbraio l’isola di La Maddalena si è svegliata ricoperta da una spessa coltre di ghiaccio. Colpa di una grandinata eccezionale. Il fortunale è durato fino alle prime ore dopo l’alba e non sono mancati i disagi. Tanto che è scattata subito la macchina dell’emergenza sull’isola, con la Protezione civile impegnata anche per agevolare la pulizia delle strade.

Nel mese di marzo il sindaco di Loiri Porto San Paolo Francesco Lai rende pubblici i dati della raccolta differenziata e e si ritiene soddisfatto dei risultati ottenuti ad un anno dalla partenza della raccolta. Il paese ha acquisito importanti risultati in termini percentuali, grazie alla grande collaborazione da parte della soc. incaricata Multiservice e dei cittadini del comune dell’intero comune.

Nel mese di aprile Maria Elena Tanasie, che frequenta l’istituto Falcone e Borsellino di Palau, si è confrontata, lo scorso 27 e 28 aprile, a Cesena, con studenti da tutta Italia nella finale delle Olimpiadi del Problem Solving. La gara, indetta dal Ministero dell’Istruzione, è stata una prova d’informatica che ha tenuto alta la bandiera della Gallura.

Nel mese di maggio Golfo Aranci ha raggiunto il record di pioggia in Gallura: 115 millimetri all’ora. Le piogge hanno interessato tutto il territorio. Fortunatamente con pochi danni e nessun ferito.

Nel mese di giugno sono iniziati i lavori per rinnovare lo stadio “Signora Chiara” di Calangianus. A disposizione 650.000 euro per il tappeto sintetico e altri interventi migliorativi. I lavori hanno previsto oltre il rifacimento totale del sintetico, la ristrutturazione di tribune e ambienti adiacenti. I mezzi dell’impresa Vasapollo, società specializzata in impianti sportivi, sono entrati nel campo sportivo per i primi interventi.

Nel mese di luglio sono stati intensificati i controlli nel territorio di Buddusò. Tre arresti e un sequestro di sughero estratto furtivamente per circa cinque quintali. Questo il risultato dell’operazione della stazione forestale di Buddusò che con una pattuglia in agro di Buddusò ha intercettato e bloccato un furgoncino all’interno di una delle sugherete del territorio.

Nel mese di agosto temporali molto forti si sono abbattuti anche su Tempio e Calangianus. A Calangianus, in particolare, le acque del canale Barrottu hanno invaso le vie Tempio e Firuccia, come sesso accade a causa di antichi problemi del canale in via di risoluzione.

Nel mese di settembre si è abbattuto un forte temporale nel Comune di San Teodoro e sul suo hinterland. Le intense precipitazioni hanno provocato diversi danni e disagi. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per problemi in cantine, mansarde, garage, tombini saltati, sottopassi e strade allagate. In particolare, alcuni utenti hanno segnalato forti rovesci che hanno portato l’acqua a 30cm d’altezza, soprattutto nel villaggio Asfodeli e Tamarici, con strade totalmente allagate.

Nel mese di ottobre il piromane seriale di Santa Teresa di Gallura ha un nome. Gli agenti del corpo forestale di Tempio hanno arrestato un uomo di 36 anni, nato a Tempio ma residente a Santa Teresa. Secondo le indagini coordinate dalla sostituta procuratrice, Ilaria Corbelli, è lui il responsabile di una serie di incendi, almeno otto, che hanno interessato le campagne e alcune zone di pregio ambientale nel territorio comunale di Santa Teresa di Gallura.

Nel mese di novembre a La Maddalena una notizia ha fatto discutere. Porta la data del 22 novembre la lettera con cui il Parco di La Maddalena chiede a Mauro Morandi, “storico” abitante di Budelli, di lasciare l’isola. La richiesta nasce dalle specifiche richieste ribadite e formalizzate nel corso dell’ultimo Consiglio Direttivo. L’immobile occupato da Morandi è, infatti, passato dal 2014, assieme agli altri terreni di Budelli, nelle proprietà dell’Ente di via Giulio Cesare, che intende demolire le volumetrie ritenute illegittime dal Comune di La Maddalena e restaurare il vecchio fabbricato per destinarlo ad attività di valorizzazione del sito.

Nel mese di dicembre è stato raggiunto l’accordo tra i sindaci dell’Unione dei Comuni “Alta Gallura”e l’assessore regionale della sanità Arru, relativamente al presidio ospedaliero “Paolo Dettori” di Tempio Pausania. Il documento è stato sottoscritto a Sassari, dopo un lungo e proficuo confronto tra le parti interessate, alla presenza del Prefetto Giuseppe Marani.

