Fermato con un coltello serramanico durante un controllo: denunciato un 34enne

Continuano i controlli da parte dei carabinieri.

La compagnia carabinieri di Siniscola ha predisposto un servizio nel fine settimana per il controllo del territorio dispiegando diverse pattuglie a vigilanza delle maggiori vie di comunicazione di Budoni, Siniscola e Orosei.

L’attività di prevenzione posta in essere dall’Arma di Siniscola ha consentito, inoltre, dopo una perquisizione personale, il rinvenimento di un coltello a serramanico di genere proibito. Per tale motivo, un 34enne di Sassari, pregiudicato, è stato denunciati per porto illegale di coltello.

Inoltre, in Orosei, un 30enne della provincia di Latina, è stato segnalato alla competente autorità giudiziaria quale assuntore in quanto trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

L’attività di prevenzione posta in essere dall’Arma di Siniscola nei comuni della giurisdizione proseguiranno anche nel prossimo fine settimana con mirati servizi di controllo alla circolazione stradale disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro.

(Visited 878 times, 879 visits today)